仨学生为学费发愁 洛阳爱心人士愿帮孩子们一把

连日来，有不少学子拨打新闻热线66778866求助，希望得到帮助。

连日来，有不少学子拨打新闻热线66778866求助，希望得到帮助。与此同时，也有爱心人士联系晚报，想资助贫困学子。晚报从中牵线对接，帮助贫困学子得到资助。

双胞胎姐妹考上大学，俩人学费还没凑齐

日前，栾川的崔女士拨打新闻热线66778866求助称，其两个双胞胎外甥女今年考上了大学，因家庭困难，到现在学费还没凑齐，希望得到爱心人士的帮助。

崔女士的两个外甥女名叫心心(化名)和念念(化名)，今年18岁，栾川县栾川乡人，今年她俩以500多分的成绩同时考上了河南农业职业学院，每人每年学费4200元，加上住宿费等，俩人每年共计需要一万余元。

崔女士说，2009年，其弟弟，也就是外甥女的父亲，因与他人发生冲突入狱，至今仍在服刑，弟媳与其离婚，成立了新的家庭，两个孩子从小跟着奶奶长大。崔女士说，因家庭困难，两个外甥女享有低保，每月可获得200元左右的补助金。

念念说，她和姐姐初中毕业后上的中专，上学3年学费减免，生活费靠3个姑姑等亲戚资助。今年高考结束后，姐妹俩曾到饭店打工，因年龄小干了不到一个月被辞退，家里仅有1亩多地，没有其他收入来源，至今俩人的学费还没凑齐。

“我弟弟很重视两个孩子的教育，每当孩子们去监狱探望，弟弟叮嘱她们好好上学，只有上学才有出路。”崔女士说，弟弟得知两个孩子考上大学，说就是砸锅卖铁也要供孩子们上学，将来刑满释放后打工还债，“为了能让两个孩子顺利入学，因此想借助晚报寻求帮助”。