河南省第十一届运动会于2010年9月19日至9月28日在洛阳市举行，这是洛阳第二次举办省运会。

●省十一运会

洛阳姑娘感动全国

河南省第十一届运动会于2010年9月19日至9月28日在洛阳市举行，这是洛阳第二次举办省运会。

本届省运会共设青少年组、大学生组和成年组3个组别，参赛运动员1.5万人，加上教练员、领队、裁判员、工作人员和新闻记者等，参与总人数达到2万，是历届省运会当中规模最大的一届。

东道主洛阳代表团取得了决赛金牌112枚、银牌60枚、铜牌102枚，共计奖牌274枚，团体总分2960.5分，加上先期带入金牌179枚、先期带入计分1234.675分，实现了金牌数、奖牌数、团体总分均为全省第二名的预期目标，洛阳代表团还取得成年组省辖市团体总分一等奖。

本届省运会最让人感动的一幕出现在9月25日女子乙组10000米决赛上。洛阳姑娘施丹丽跑到第二圈时，鞋子被后面的选手踩掉，她光着脚坚持跑完了剩下的赛程，并勇夺金牌。当比赛结束时，她的左脚磨出6个血泡，脚后跟最大的一个血泡如红枣般大小。她的事迹被全国各大媒体报道，她超凡的毅力不仅感动了河南，也感动了全国。

●省十二运会

洛阳足球游泳射击全面胜出

河南省第十二届运动会暨首届全民健身大会于2014年9月19日至29日在焦作市举行。在本届省运会上，洛阳代表团在足球、游泳、射击、排球这4个项目上的金牌数均为全省第一。本届省运会是首次与全民健身大会合并举办。在全民健身项目中，洛阳代表团以1017分的总分获得全民健身大会一等奖，派出的200多名运动员参与了全部14个项目比赛，取得69个单项一等奖等成绩。

竞技体育方面，洛阳代表队以394.75枚金牌，6693.08分的总成绩位居综合奖牌榜第二。洛阳市代表团也被组委会表彰为金牌一等奖、奖牌一等奖和总分一等奖，完成了赛前制定的目标任务。

●省十三运会

会旗交接，相约洛阳

河南省第十三届运动会于2018年9月12日至21日在周口市举行。洛阳代表团派出1182名运动员、106名教练员参加青少年竞技组22个大项609个小项比赛，参赛人数创历届新高。本届省运会涌现出一批优秀运动员，其中有57人次打破17项省运会纪录，为我省竞技体育持续发展提供了人才储备。闭幕式上首次举行了省运会会旗交接仪式，洛阳市接过会旗，并向全省兄弟城市发出邀约。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）