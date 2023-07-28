瀍河区：开展青春自护教育 增强学生反诈意识

日前，瀍河区组织开展“青春自护 擦亮慧眼”大学生反诈宣传教育活动，通过观看电影《孤注一掷》、互动答题等方式，增强青年大学生尤其是入学新生的反诈意识。
日前，瀍河区组织开展“青春自护 擦亮慧眼”大学生反诈宣传教育活动，通过观看电影《孤注一掷》、互动答题等方式，增强青年大学生尤其是入学新生的反诈意识。
日前，瀍河区组织开展“青春自护 擦亮慧眼”大学生反诈宣传教育活动，通过观看电影《孤注一掷》、互动答题等方式，增强青年大学生尤其是入学新生的反诈意识。观影大学生纷纷表示，将持续增强反诈意识和防范能力，把学到的反诈知识分享给家人和亲朋，共同筑牢反诈防骗防火墙。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 实习生 闫雪婷 通讯员 范雅欣 摄影报道)
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