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本周，洛阳以晴好天气为主
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.08.28 08:22

　　刚刚过去的双休日，我市迎来强降雨天气，降雨带来秋凉，不少人穿上了外套。

　　据统计，25日12时至27日17时，我省大部出现暴雨，沿淮及其以北部分县市大暴雨，全省平均降水量92.8毫米，地级市平均降水量平顶山132.4毫米、许昌131.8毫米、漯河126.6毫米，有165个县(市、区)降水量超过50毫米，其中大于100毫米的有113个县(市、区)。

　　省气象台预计，今天，我省大部转为多云天气。雨水虽停歇，但气温依旧不高，本月底之前，我市最低气温不足20℃，凉意初显。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，本周我市多受槽后西北气流控制，以晴好天气为主。

　　最近几天天气预报：

　　今天：多云转晴天，偏北风3级左右，气温17℃到28℃。

　　明天：晴天间多云，西北风3级左右，气温17℃到28℃。

　　30日(周三)：晴天间多云，气温18℃到29℃。

　　31日(周四)：晴天到多云，气温19℃到29℃。

　　9月1日(周五)：多云间阴天，气温19℃到30℃。

　　9月2日(周六)：多云转晴天，气温20℃到30℃。

　　9月3日(周日)：晴天间多云，气温20℃到30℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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