雨水“退场” 洛阳天气将转晴

这个双休日，洛阳迎来强降雨天气，降雨带来秋凉，不少人穿上了外套。

这个双休日，洛阳迎来强降雨天气，降雨带来秋凉，不少人穿上了外套。

据统计，25日12时至27日17时，河南省大部出现暴雨，沿淮及其以北部分县市大暴雨，全省平均降水量92.8毫米，地市平均降水量平顶山132.4毫米、许昌131.8毫米、漯河126.6毫米，有165个县(市、区)降水量超过50毫米，其中大于100毫米的有113个县(市、区)。

河南省气象台预计，28日，河南省大部转为多云的天气。雨水虽将停歇，但气温依旧低迷，本月底之前，洛阳市最低气温不足20℃，凉意初显。

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周洛阳市多受槽后西北气流控制，以晴好天气为主，气温较前期有所回升。

具体预报如下：

今天夜里：阴天转多云。

28日(周一)：多云转晴天，偏北风3级左右，气温17℃到28℃。

29日(周二)：晴天间多云，西北风3级左右，气温17℃到28℃。

30日(周三)：晴天间多云，气温18℃到29℃。

31日(周四)：晴天到多云，气温19℃到29℃。

9月1日(周五)：多云间阴天，气温19℃到30℃。

9月2日(周六)：多云转晴天，气温20℃到30℃。

9月3日(周日)：晴天间多云，气温20℃到30℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)