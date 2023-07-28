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雨水“退场” 洛阳天气将转晴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.27 21:48

　　这个双休日，洛阳迎来强降雨天气，降雨带来秋凉，不少人穿上了外套。

　　据统计，25日12时至27日17时，河南省大部出现暴雨，沿淮及其以北部分县市大暴雨，全省平均降水量92.8毫米，地市平均降水量平顶山132.4毫米、许昌131.8毫米、漯河126.6毫米，有165个县(市、区)降水量超过50毫米，其中大于100毫米的有113个县(市、区)。

　　河南省气象台预计，28日，河南省大部转为多云的天气。雨水虽将停歇，但气温依旧低迷，本月底之前，洛阳市最低气温不足20℃，凉意初显。

　　洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周洛阳市多受槽后西北气流控制，以晴好天气为主，气温较前期有所回升。

　　具体预报如下：

　　今天夜里：阴天转多云。

　　28日(周一)：多云转晴天，偏北风3级左右，气温17℃到28℃。

　　29日(周二)：晴天间多云，西北风3级左右，气温17℃到28℃。

　　30日(周三)：晴天间多云，气温18℃到29℃。

　　31日(周四)：晴天到多云，气温19℃到29℃。

　　9月1日(周五)：多云间阴天，气温19℃到30℃。

　　9月2日(周六)：多云转晴天，气温20℃到30℃。

　　9月3日(周日)：晴天间多云，气温20℃到30℃。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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