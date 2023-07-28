洛阳公路及客车运输未受降雨影响

记者27日从洛阳市交通事业发展中心获悉，我市各级公路部门提早部署防汛工作，加强隐患巡查整治和物资储备，本次降雨未造成国省干线及农村公路断行。

记者27日从洛阳市交通事业发展中心获悉，我市各级公路部门提早部署防汛工作，加强隐患巡查整治和物资储备，本次降雨未造成国省干线及农村公路断行。 记者27日从洛阳市交通事业发展中心获悉，我市各级公路部门提早部署防汛工作，加强隐患巡查整治和物资储备，本次降雨未造成国省干线及农村公路断行。 该中心相关负责人说，降雨期间，全市各级公路部门严格执行24小时值班制度，畅通信息联络渠道，及时掌握和传递气象等相关信息。我市公路部门已在二广高速白马寺站等建设3个物资储备仓库，县区、道班也均有物资储备仓库，并建立了防汛应急救援队伍，配备挖掘机、装载机、自卸车等车辆及其他大型抢险机械，用以加大辖区内防汛巡查、防洪设施排查力度，修筑排水设施等。 该负责人提醒，尽管目前道路通行未受影响，但我市多丘陵山地，雨后土质疏松，部分路段易积水，多桥隧、急弯陡坡、长下坡、高填方、临水临崖等路段，因此地质灾害多发。大雨过后，部分路面出现泥石积存现象，公路养护人员正在积极清理，经行这些路段要注意防范。 另外，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉，连日的降雨并未影响客车正常运输及场站正常运行。该集团针对防汛工作有详细应急方案，严密监视天气变化，按照汛情灾害的特点、严重程度等启动相应应急预案。 据介绍，全市客运场站足额储备救生衣、救生圈、照明器材、发电机组等防汛抢险物资，并组建防汛应急抢险队，随时听从上级防汛指挥机构调遣。降雨之前，客运部门全力排查停车场、汽车站、和仓储仓库等的排水系统，对开裂、易倒、易断(折)的围墙、房屋、护坡、树木等及时进行加固、维修、清理，对易湿、易潮、易腐的物品进行了铺垫或高处置放。此外，该集团还组织力量对山区线路、临水临崖桥隧道、涉水路面等进行全面隐患检查，确保行车安全。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图)