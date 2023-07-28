城管部门积极排水防涝 洛阳城市区未出现严重积水情况

洛阳市防汛抗旱指挥部决定于8月26日16时启动市级防汛四级应急响应。记者获悉，为有效应对26日至27日强降雨天气，洛阳市城市管理局密切关注气象预警信息，提前安排人员值守，坚持“人等雨、雨不停人不撤”，认真做好值班值守和应急抢险各项工作。

洛阳市防汛抗旱指挥部决定于8月26日16时启动市级防汛四级应急响应。记者获悉，为有效应对26日至27日强降雨天气，洛阳市城市管理局密切关注气象预警信息，提前安排人员值守，坚持“人等雨、雨不停人不撤”，认真做好值班值守和应急抢险各项工作。

26日下午，记者在洛阳市城市管理局市政设施事务中心七一路雨水泵站看到，大型泵机把从地下雨水管网汇集到泵池里的雨水抽排进洛河。

据了解，洛阳市城市管理局共预置54台便携式一体机抽水泵、2台龙吸水泵车、2台500千瓦发电机、300余个警示标牌等应急物资，同时组织600余人的排水防涝应急抢险队伍开展巡查值守工作，保障城市区低洼易涝地段、隧道、涵洞、地下通道等重点部位安全，并安排15人驻守主要泵站，确保排水通畅。强降雨期间，城市区未出现严重积水情况。

据介绍，洛阳市城市区所有泵站都在密切监控降水量，根据情况增减泵机开启数量。洛阳市城市管理局市政设施事务中心出动30余人加强防汛值班值守，其中含15人组成的防汛应急队伍分别在七一路、启明南路等主要泵站现场驻守，确保各站点排水通畅。道路养护单位市政集团出动219人，在城市区易涝积水点、隧道等重点区域现场值守，确保城市安全度汛。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 廉颖颖 谢培才 文/图)