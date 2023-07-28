范围扩大！洛阳发布最新地质灾害气象风险预警

刚刚，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布最新地质灾害气象风险预警。 刚刚，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布最新地质灾害气象风险预警，具体内容如下： 一、区域地质灾害气象风险预警 2023年8月27日20时至8月28日20时： 地质灾害黄色预警地区：汝阳县大部、孟津区局部、宜阳县大部、栾川县大部、伊川县大部、偃师区局部、洛宁县大部、嵩县大部、新安县大部，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 二、镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：汝阳县、孟津区、宜阳县、栾川县、伊川县、偃师区、洛宁县、嵩县、新安县(9个县区)。 1.汝阳县：辖区及各乡镇。 2.孟津区：小浪底镇、横水镇、城关镇、常袋镇、吉利街道、朝阳镇、康乐街道、白鹤镇、西霞院街道、麻屯镇。 3.宜阳县：赵保乡、樊村镇、董王庄乡、锦屏镇、高村镇、张坞镇、城关镇、花果山乡、莲庄镇、上观乡、白杨镇。 4.栾川县：辖区及各乡镇。 5.伊川县：辖区及各乡镇。 6.偃师区：府店镇、槐新街道办事处、山化镇、缑氏镇、大口镇、高龙镇、首阳山街道办事处、邙岭镇。 7.洛宁县：上戈镇、下峪镇、东宋镇、马店镇、河底镇、王范回族镇、陈吴乡、涧口乡、故县镇、罗岭乡、小界乡、长水镇、底张乡、兴华镇、城郊乡、赵村镇、景阳镇。 8.嵩县：辖区及各乡镇。 9.新安县：铁门镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、正村镇、北冶镇。 三、防范建议 1.密切关注雨情信息，协同气象部门动态研判地质灾害风险，将预警信息及时发送到村、到户、到人。 2.加强对地质灾害隐患点巡查排查。 3.各责任单位要加大对隐患点以外的山边、塬边、沟边的村庄，切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查。如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。 4.加强值班值守，做好突发地质灾害应急处置准备。一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动应急响应，做好灾情、险情处置。⑥