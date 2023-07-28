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洛阳最新雨情水情发布！部分河流上涨、水库泄洪，请做好防范
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.27 13:16

　　27日上午，洛阳市水利局、洛阳水文水资源测报分中心发布最新雨情水情。26日8时至27日7时，洛阳普降大雨，局部暴雨、大暴雨，涧河、伊河、北汝河流量涨幅较为明显，部分小型水库超限正在泄洪，部分淤地坝正在排水。

　　根据气象部门预报，目前洛阳市上空有降水回波正在缓慢移出，预计今天白天降水逐渐减弱。洛阳市水利局提醒，广大群众不到河边、防洪渠系、水库和淤地坝下游等危险区域钓鱼、嬉戏，防止发生溺水事故。

　　【雨情】

　　26日8时至27日7时，洛阳普降大雨，局部暴雨、大暴雨，全市平均降雨量为62.5毫米，最大降雨量为栾川县陶湾站146.0毫米，其次为栾川县雁坎站129.0毫米，100毫米以上站点17个，50～100毫米站点265个。

　　【水情】

　　主要河渠

　　目前全市主要行洪河道涧河、伊河、北汝河流量涨幅较为明显。中州渠、邙山渠、秦岭防洪渠等承担行洪排涝任务的渠系运行正常，中州渠进水闸已关闭、退水闸均已打开；邙山渠西陡沟、东陡沟退水闸均已打开。

　　大中型水库

　　截至8月27日7时，全市17座大中型水库中，金牛岭水库超汛限1.18米，其他大中型水库均在汛限水位以下平稳运行。

　　小型水库

　　全市139座小型水库，有23座因降雨超汛限，涉及宜阳1 座，庞沟水库；洛宁2座，分别为沁口水库、王召寨水库；汝阳3座，为老君堂水库、庙湾水库、石柱沟水库；嵩县6座，分别为陶村水库、龙佛水库、白云山水库、贾沟水库、韭菜沟水库、龙潭沟水库；栾川11座，分别为大坪水库、龙潭水库、平凉河水库、鱼库水库、卧龙峡水库、大南沟水库、第四水源龙潭水库、孤山沟水库、青岗坪水库、第三水源双堂沟水库、丰瑞汉秋水库；以上23座超汛限水库正在通过溢洪道、溢流坝、输水洞或输水管等设施泄水，其他116座均在汛限水位以下运行。

　　淤地坝

　　全市177座淤地坝，有17座因降雨蓄水，涉及汝阳1座，孟脑坝；伊川3座，分别为前富山坝、瑶张坝、双伊坝；偃师4座，分别为温窑沟坝、肖窑沟坝、龙王庙坝、祖师庙坝；嵩县4座，分别为西坡里沟坝、杨湾坝、鱼沟坝、宋竹园坝。宜阳5座，分别为南留南沟坝、恒庄坝、地当寺坝、灌沟坝、枣庄坝；以上17座蓄水淤地坝正在通过放水设施排水，其他160座均空库运行。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 洛水利 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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