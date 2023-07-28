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洛阳市作家协会增补两名副主席
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.26 20:02

　　8月26日，洛阳市作家协会六届四次理事(扩大)会议举行，会议审议通过市作协调整理事的决议，选举李会展(笔名李知展)、任禾(笔名会说话的肘子)为市作协副主席。

　　会议安排了《洛阳文学年选(2020—2022)》编辑出版工作和《牡丹》文学杂志2024年征订工作。洛阳市作家协会主席赵克红通报市作协今年以来工作并对下一步工作进行了安排部署。

　　李会展，男，1989年9月生，河南永城人。文学创作二级(副高职称)，现任《牡丹》文学杂志副主编。在《人民文学》《中国作家》《小说月报·原创版》《江南》《钟山》等文学期刊发表小说200余万字，20多篇被《小说选刊》《小说月报》《作品与争鸣》等选载，短篇小说《明月怆》被《人民文学》外文版译为英、法、意语。出版长篇小说《平乐坊的红月亮》和小说集《流动的宴席》《碧色泪》《孤步岩的黄昏》《只为你暗夜起舞》。曾获第二届“紫金·人民文学之星”短篇小说佳作奖，广东省有为杯小说奖，《莽原》《红豆》《黄河文学》等杂志年度优秀作品奖，长篇小说《芥之微》入选2018年度中国作协重点扶持项目。

　　任禾，男，1990年4月生，河南洛阳人。网络文学白金作家，代表作有《大王饶命》《第一序列》《夜的命名术》等，其中，《大王饶命》由长江出版社出版，被国家图书馆收藏；《第一序列》被国家图书馆和大英图书馆收藏，入选中作协举办“2020年中国网络文学影响力榜”，由长江出版社出版；《夜的命名术》打破十万均订最快记录，成为起点历史第一位单月月票突破百万的作品，入选2022年中作协网络文学重点作品扶持名单，由人民文学出版社出版。荣获第四届“中国青年好网民”、第六届阅文原创IP盛典“年度荣耀作家”、2021年度“金键盘作家”、第四届茅盾新人奖·网络文学奖。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李杨 张德庆 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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