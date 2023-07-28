橙色预警！洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，共涉及9个县区

26日，洛阳市发布最新一轮地质灾害气象风险预警，涉及全市9个县区。 26日，洛阳市发布最新一轮地质灾害气象风险预警，涉及全市9个县区。8月26日20时至27日20时，洛宁县局部为地质灾害橙色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性大；汝阳县大部、孟津区局部、宜阳县局部、栾川县大部、伊川县局部、偃师区局部、洛宁县大部、嵩县大部、新安县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 镇(乡)地质灾害气象风险预警 橙色预警区域：洛宁县(1个县)。 1.洛宁县：马店镇、小界乡、罗岭乡、长水镇。 黄色预警区域：汝阳县、孟津区、宜阳县、栾川县、伊川县、偃师区、洛宁县、嵩县、新安县(9个县区)。 1.汝阳县：辖区及各乡镇。 2.孟津区：小浪底镇、横水镇、吉利街道、康乐街道、白鹤镇、西霞院街道。 3.宜阳县：赵保乡、樊村镇、董王庄乡、锦屏镇、高村镇、张坞镇、城关镇、花果山乡、莲庄镇、上观乡、白杨镇。 4.栾川县：辖区及各乡镇。 5.伊川县：半坡镇、白沙镇、葛寨镇、吕店镇、江左镇、酒后镇。 6.偃师区：府店镇、缑氏镇、大口镇。 7.洛宁县：上戈镇、下峪镇、东宋镇、马店镇、河底镇、陈吴乡、涧口乡、故县镇、罗岭乡、小界乡、长水镇、底张乡、兴华镇、赵村镇、景阳镇。 8.嵩县：辖区及各乡镇。 9.新安县：铁门镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、正村镇、北冶镇。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图)