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降雨量将达50毫米以上！洛阳市气象台发布暴雨蓝色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.26 12:24

　　洛阳市气象台2023年8月26日12时15分发布暴雨蓝色预警信号：预计未来12小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区降雨量将达50毫米以上，请注意防范强降雨引发的山洪、泥石流和城市内涝等次生灾害。

　　防御指南：

　　1.进入暴雨戒备状态，居民关注暴雨最新消息和防御通知。

　　2.政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作。

　　3.学校、幼儿园采取适当措施，保证在校学生和幼儿安全。

　　4.驾驶人员、行人及骑行人员应避开积水点通行，不要贸然涉水前行，避免在桥底、涵洞等低洼易涝等危险区域避雨。

　　5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。

　　⑥
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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