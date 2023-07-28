注意防范！河南省气象台发布暴雨黄色预警

河南省气象台8月26日9时发布暴雨黄色预警：预计8月26日09时至27日08时，黄河以北和郑州、开封、三门峡、洛阳、平顶山、许昌、漯河、南阳、信阳西部、驻马店西部、周口西部、商丘西部将出现暴雨。

河南省气象台8月26日9时发布暴雨黄色预警：预计8月26日09时至27日08时，黄河以北和郑州、开封、三门峡、洛阳、平顶山、许昌、漯河、南阳、信阳西部、驻马店西部、周口西部、商丘西部将出现暴雨。 河南省气象台8月26日9时发布暴雨黄色预警：预计8月26日09时至27日08时，黄河以北和郑州、开封、三门峡、洛阳、平顶山、许昌、漯河、南阳、信阳西部、驻马店西部、周口西部、商丘西部将出现暴雨，其中安阳西部、新乡西部、焦作、济源、郑州西南部、开封南部、三门峡北部、洛阳东部、平顶山、许昌、漯河、南阳北中部、周口西部部分县市将出现大暴雨，南阳北部、平顶山个别点可达特大暴雨，强降雨时伴有雷电、短时强降水(最大小时降水量40到70毫米)、短时大风(8到10级)等强对流天气。请密切关注属地气象部门发布的最新预报信息和气象灾害预警信号，做好防范应对工作。上述地区的相邻县市(区)也需关注。 防御指南 1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作； 2、交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导； 3、切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨； 4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。⑥