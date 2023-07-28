近日，2023年洛阳市花卉园艺工职业技能竞赛举行，市城市管理局园林绿化中心组织17个单位派出选手参赛。参赛选手们提前备好工具，顶着炎炎烈日，用娴熟精湛的技艺创作出一件件优秀的园林绿化作品。
近日，2023年洛阳市花卉园艺工职业技能竞赛举行，市城市管理局园林绿化中心组织17个单位派出选手参赛。参赛选手们提前备好工具，顶着炎炎烈日，用娴熟精湛的技艺创作出一件件优秀的园林绿化作品。
近日，2023年洛阳市花卉园艺工职业技能竞赛举行，市城市管理局园林绿化中心组织17个单位派出选手参赛。参赛选手们提前备好工具，顶着炎炎烈日，用娴熟精湛的技艺创作出一件件优秀的园林绿化作品。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 廉颖颖 韩煦 摄影报道）
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