“暴雨+降温”来袭，请注意防范

今天大雨转暴雨，偏南、偏东部分山区有大暴雨，偏东风4级左右，气温21℃～25℃。

昨天，天气转凉。随着降水到来，气温将明显下降。

据省气象台预报，受东移西南涡影响，26日至28日，我省有一次强降水过程，黄河以南有暴雨、大暴雨。省应急管理厅发布安全提醒，请公众和生产经营单位做好强降雨天气防范——

密切关注预警预报此轮降水过程持续时间长，并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，请密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警和防汛指挥部发布的应急响应指令，做好生产生活安全防范。

防范山洪和地质灾害豫南和豫西南山洪、地质灾害、中小河流洪水的气象风险较高，涉山涉水景区要做好防范。公众不要在低洼地、河道逗留。

防范城市内涝强降雨地区居民尽量减少户外活动，不要在低洼路段、下沉式立交桥或地下空间停留，遇到积水路段应尽量绕行。远离路边的电箱、电桩等用电设施，防止因漏电引发危险。生产经营单位要加强排查和监控，中小河流、中小水库、淤地坝、尾矿库、城市地下空间和低洼易涝等高危区域要加强巡查防守和人员避险转移准备工作。

防范交通出行风险降雨时低能见度、道路积水、路面湿滑导致的交通通行气象风险较高。雨中驾驶车辆应低速缓慢行驶，注意易积水路段的涉水交通标线，服从交警部门指挥，不要强行通过积水路段。

防范大风灾害公众应自觉清理阳台杂物，防止物品坠落。外出时注意远离大树、广告牌、高塔，远离未完工建筑工地、围墙、棚架等，防止被高空坠物砸伤。

来看看我市天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，26日至27日受高空低槽、中低层切变线和冷空气的共同影响，我市有一次暴雨天气过程，偏南、偏东部分山区有大暴雨，风力加大，气温较前期明显下降。

最近几天天气预报

今天：大雨转暴雨，偏南、偏东部分山区有大暴雨，偏东风4级左右，气温21℃～25℃。

明天：中雨转阴天，偏东风4级左右，气温19℃～21℃。

28日(周一)：多云转晴天，气温18℃～28℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)