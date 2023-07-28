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一场“黄昏恋”引发的官司
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.26 09:09

　　离异或丧偶的老人，遇见有缘的另一半，相伴走完余生，是幸运也是幸福。不过，嵩县的赵老汉与吕老太的“黄昏恋”，却因为交往期间的经济纠纷，未能修成正果，还因此闹到了法院。

　　近日，记者到嵩县人民法院采访了这场“黄昏恋”引发的官司。

　　赵老汉与吕老太均是丧偶老人。2021年2月，两人相识后经过了解确定了恋爱关系，但很快因琐事分手。前不久，赵老汉却将吕老太告到了法院，原因竟是双方交往期间产生的经济纠纷。赵老汉表示，双方交往期间，吕老太花了他的钱。2021年3月7日，双方经核算，吕老太向赵老汉出具一张欠条，言明当年农历三月三十前还钱只需还1.3万元，农历三月三十以后则需要还1.75万元。

　　到了约定日期，吕老太没有依约还款。赵老汉多次催讨，均遭到拒绝。

　　在诉讼中，吕老太辩称，她出具的欠条属实，但欠条是在赵老汉的逼迫下写的，她不欠对方的钱。

　　“在本案中，双方均对欠条的真实性无异议。”法官刘磊说，双方争议焦点是被告应向原告归还的欠款金额为多少，以及原告是否存在胁迫被告写欠条的行为。

　　“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则。”刘磊表示，被告在欠条中明确承诺：若于农历三月三十以后偿还原告欠款则需偿还1.75万元，现约定还款日期已过，故被告应偿还1.75万元。被告未能提供证据证明其出具欠条时存在胁迫(逼迫)等情形，该欠条应视为其真实意思表示。故对被告的辩称意见，法院不予支持。

　　最终，法院判决被告偿还原告欠款1.75万元。

　　刘磊说，“黄昏恋”本是一桩好事，但“半路夫妻”往往比其他婚恋关系更加复杂，也更易产生纠纷。他提醒广大老年朋友，“黄昏恋”要慎重，特别是涉及金钱往来时更需谨慎，在遇到大额消费、转账等金钱问题时，可以征求子女意见之后再做打算。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 孙丛丛)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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