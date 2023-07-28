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能帮忙申购经适房？ 男子诈骗近60万元获刑10年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.26 09:08

　　只需缴纳几万元定金，就可以凭借“内部关系”拿到经济适用房购买名额？这是诈骗！日前，涧西区人民法院办结了这样一起诈骗案，被告人王某因犯诈骗罪，被判处有期徒刑10年，并处罚金5万元，退赔被害人损失共计45万余元。

　　1985年出生的王某，初中辍学后一直以打工为生，卖过手机、衣服、房子等。不料，他偶然接触网络赌博后沉迷其中，为寻找“生钱之道”供自己赌博，竟然打起歪主意。

　　2019年下半年，王某借自己从事房产销售工作的经历，以及对经济适用房申购程序的了解，对外宣称自己在房管局“有关系”，不管是不是洛阳市户口，均能帮忙购买经济适用房，只需要缴纳6万元定金，半年内如未办成，全额退款。

　　凭借着“办不成退款”的承诺，以及朋友们的传播效应，王某在5个月内陆续收取多名被害人缴纳的定金近60万元，并将这些非法所得钱款全部投入网络赌博挥霍一空。因到期仍无法办理经济适用房购房手续，被害人要求退款时发现王某失联，遂报警。

　　法院经审理认为，被告人王某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。结合王某退还部分款项等具体情节，作出上述判决。

　　“经济适用房作为国家政策性保障住房，具有严格的准入资格和审批程序。但近年来，因其价格优势，以购买经济适用房为借口的诈骗案件时有发生，诈骗手段也花样繁多。有的称在房管局‘有关系’可以暗箱操作，有的伪装中介虚构出售经济适用房合同，有的自称售楼处经理直接‘操作’卖房，有的假借与开发商关系密切故弄玄虚炒卖房号。”法官介绍，在这类案件中，被害人多不具备购买资格，且多是在亲戚、朋友、同事的推荐介绍下落入陷阱。

　　法官提醒，申请经济适用房，要通过官方渠道了解清楚申购、办理程序及相关的转让程序，不要轻信所谓的“有关系”“找熟人”，天下掉下来的不一定是“美味馅饼”，更有可能是行骗人员精心织就的“天罗地网”，面对非正常低价诱惑，一定要提高警惕，谨防上当受骗。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 牛同奎 张焕静)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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