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停车场闸杆伤车伤人 责任由谁承担
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.26 09:07

　　扫码缴费，闸杆抬起，车辆驶出。如今，很多小区、商场、写字楼的停车场，都装上了这样的电子闸杆，车主进出非常便捷。

　　不过，如果缴费后车主驶出停车场时，抬起的闸杆突然回落，造成正驶出停车场的车辆受损，责任该由谁承担？近日，记者从老城区人民法院了解到这样一起案例。

　　去年5月的一天晚上，车主李先生在老城区一停车场停车，支付停车费后，驾车行至出口通过闸杆时，闸杆突然落杆，造成其车前中网及前保险杠被砸坏。李先生立即拨打110报警，并下车查看车损状况。不料，进车口闸杆又突然落下，砸伤了他的肩膀及手腕。

　　因就赔偿问题协商未果，李先生诉至老城区人民法院，请求判令案涉停车场的经营者、管理者某公司赔偿其车辆维修费、医疗费、交通费、误工费共计6050.50元。

　　“民法典第一千一百九十八条规定：宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。”法官表示，在本案中，被告某公司作为案涉停车场的经营者、管理者，在李先生轿车已缴费，通行时闸杆指示灯已变为绿色且显示案涉车辆车牌的情况下，仍出现闸杆回落并引发案涉后续纠纷的情况，可认定被告未尽到安全保障义务，应对李先生的合理损失承担相应侵权责任。

　　同时，民法典第一千一百七十三条规定：被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。

　　法院审理查明，案涉停车场进、出口设置有多处“一车一档禁止跟车”的提示牌，该案事发出口处设置有前后两道减速带。原告李先生所驾驶车辆在前面一辆汽车出场时，明知“一车一档，禁止跟车”提示，但仍未注意观察闸杆尚未回落的情况，也是出现案涉车辆与闸杆发生接触的原因之一。另外，李先生作为完全民事行为能力人，下车查看情况时站在入口闸杆处，被自动回落的入口闸杆砸伤，则其应对自身损失承担部分责任。另查明，事发后，李先生的车辆维修费、医疗费、误工费等共计2464.28元。

　　最终，法院根据事发原因，结合原告、被告双方的过错程度，酌定被告某公司承担60%的责任，原告李先生自行承担40%的责任，遂判决被告赔偿李先生各项损失共计1478.57元。

　　“民法典第一千一百七十四条规定：损害是因受害人故意造成的，行为人不承担责任。”法官提醒，在日常生活中，若车辆驾驶人员故意“闯杆”或无视警告故意“跟杆”，可认定其存在主观过错，且对“闯杆”“跟杆”会造成的后果应为明知，应自行承担责任，由此造成的闸杆损失也应由其承担，停车场的经营者、管理者不承担责任。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 吴卉)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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