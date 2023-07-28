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珍藏56年的笔记本，见证她最好的年华
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.26 09:12

一笔一画详细记录中药药性

　　“喂，你是小魏吧？我想分享一件开心事儿。”日前，市民马老太太刚拨通记者的电话，就传来了爽朗的笑声。马老太太想分享的开心事儿，是她珍藏56年的笔记本找到了，里面记录着她上班时手抄的药方、药价和药性等，对于她来说是特殊的珍贵记忆。

　　珍藏多年的笔记本，记录着重要信息

　　马老太太名叫马淑棠，今年74岁，家住老城区图书馆街28号院。近日，记者来到老人家里，老人挥动着失而复得的笔记本说：“可算找到了，当时太开心了，就想找咱记者分享一下好心情。”

　　记者注意到，老人珍藏的笔记本封皮为红色，上面写有“为革命而学”的字样。翻开笔记本，泛黄的纸上密密麻麻全是字，主要记录的是中药药名、药性、药方、药价等。因笔记本边角和里面有不同程度的磨损，老人专门用超市的广告纸进行粘贴、修补。笔记本长、宽分别为15厘米和11厘米，小巧精致。

　　这本笔记本，跟马淑棠第一份工作有关。1966年，她初中毕业，受历史因素影响未上高中。当时，很多像她一般年纪的学生，纷纷到外地学习革命经验，她身边就有不少同学徒步去延安，感受长征精神。当时，她送同学到谷水后，自己返回了家。其实，她内心也渴望加入徒步去延安的队伍，可是她娇小瘦弱，担心在路上“拖后腿”，未能成行。当时，她还曾报名参军，因体重不达标未获得通过。

　　整天在家闲着也不是事儿。1967年，在家人介绍下，马淑棠到西大街一家药房打工，笔记本正是她在打工期间购买的。

　　在药房打工，它是她工作上的好帮手

　　马淑棠回忆，当时西大街和东大街、南大街、北大街是4条重要的商业街，卖啥的都有，沿街店铺以国营的为主，她所工作的药房属于公私合营性质，一共有3间房，配备五六名工作人员。

　　马淑棠到药房打工，跟家里贫困有很大关系。她家有5个孩子，她排行第二，上面有个姐姐，下面有两个妹妹和一个弟弟，父亲是木匠，母亲无业，家庭的重担落在父亲身上。她出来打工，可以分担父亲肩上的责任。

　　“药房有约120个放药材的抽屉，每个抽屉里设4个方格子，每个方格子里存放一种中药，一共有约480种药。”马淑棠说，她之前未接触过中药，初来乍到，这份工作不好干，“刚开始不熟练，找起来颇费功夫”。

　　马淑棠不仅要记住每种中药所在的位置，还要记住药性、药价等。当年没有电脑，前辈们习惯将相关知识记在笔记本上，于是，她也买了一本笔记本。“具体花多少钱我忘了，肯定不超过一块钱，那时猪肉价格才8毛多一斤。”老人说，这本笔记本对她帮助很大。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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