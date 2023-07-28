西工区健康新村社区：闲置玩具 互换共享

日前，西工区健康新村社区依托社区五彩超市“上线”闲置玩具共享平台，平台具备闲置玩具互换共享、低价寄售、捐赠等功能，能让更多居民体会到循环利用的好处和邻里交换物品的快乐。
日前，西工区健康新村社区依托社区五彩超市“上线”闲置玩具共享平台，平台具备闲置玩具互换共享、低价寄售、捐赠等功能，能让更多居民体会到循环利用的好处和邻里交换物品的快乐。
日前，西工区健康新村社区依托社区五彩超市“上线”闲置玩具共享平台，平台具备闲置玩具互换共享、低价寄售、捐赠等功能，能让更多居民体会到循环利用的好处和邻里交换物品的快乐。辖区青少年可将闲置玩具放至该平台，在完成登记、清洁、消毒等环节后，即可与他人互换和共享。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 常睿睿 符婉冰 摄影报道）
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