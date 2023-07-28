传播非遗文化 “巧匠传承”课堂进社区

“这个面塑是我做的，学了两次就有了自己的作品，老师教得特别好！”近日，在老城区道北街道的“巧匠传承”课堂上，居民刘晓梅兴奋地说。

陈崇峰(左)教居民学习书法

“这个面塑是我做的，学了两次就有了自己的作品，老师教得特别好！”近日，在老城区道北街道的“巧匠传承”课堂上，居民刘晓梅兴奋地说。

“巧匠传承”课堂是道北街道的热门课，课程分为面塑、剪纸、陶塑、书画、空心字等五类。通过学习，居民可以感受非遗文化的独特魅力。“非遗课堂让居民近距离了解非遗、接触非遗、感受非遗，促进非遗的保护与传承。”志愿者王睿说。

当天，记者走进书画课堂，浓厚的艺术气息扑面而来。今年72岁的陈崇峰是书画课堂的主力，他年轻时从事宣传工作，经常接触文字，逐渐喜欢上书法，一练就是40余年。

“听说社区要开设非遗课堂，我就毛遂自荐来这里当了书法老师。”陈崇峰说，没承想，来了之后不仅认识了许多老年朋友，还结识了很多小朋友。

自非遗课堂开课以来，一些非遗项目的传承人来社区传艺，孩子们放学后、节假日也有了好去处，乐享异彩纷呈的课堂。

为了激发年轻人的兴趣，培养非遗传承人，从2010年起，道北街道面向辖区招募民间艺人，如今非遗课堂的成员达126人，仅今年以来，已组织各类活动百余场，惠及群众3万余人次。

日前，“巧匠传承”课堂已与辖区小学达成合作意向，建立社校共建基地，开展“巧匠进课堂”活动，将“匠心”传递到更广阔的天地……(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 刘新合 文/图)