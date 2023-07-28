“您的眼睛看不清多长时间了？”“平时要注意用眼习惯。”……近日一大早，涧西区重庆路街道二社区(简称重二社区)邻里中心门口便排满了等候看病的居民。

“您的眼睛看不清多长时间了？”“平时要注意用眼习惯。”……近日一大早，涧西区重庆路街道二社区(简称重二社区)邻里中心门口便排满了等候看病的居民。

为完善社区邻里中心服务项目，提高社区的医疗服务水平，实现医疗服务资源的合理优化配置，重二社区与辖区附近的医院“结对子”，在社区设置邻里诊室，由医院的医生提供眼科、内科、口腔科、泌尿外科等义诊服务。此外，社区居民还能预约家庭医生、线上24小时问诊、学习健康保养知识。

22日，记者在重二社区邻里中心看到，专业医师正在为居民看病。65岁的张淑珍是邻里诊室的受益者之一。“能在家门口享受医疗服务，真是太方便了。”她说。

张淑珍在今年年初因粉碎性骨折做了手术，手术后的康复却让她犯了难，自己行动不便，孩子工作又忙。邻里诊室解了她的燃眉之急，每周可为她提供一次康复指导。此外，张淑珍还申请了家庭医生，医生每周上门服务两次，让她有了“医”靠。

“邻里诊室方便了我们这些腿脚不便的老人，出了家门就能免费看病。”“平时上班忙，孩子有个头疼脑热到社区就能治，既省心又省钱。”……连日来，居民频频点赞邻里诊室。

“开设邻里诊室，就要实实在在给老百姓带来实惠。”重二社区相关负责人表示，下一步，他们还将在邻里诊室增加中医、看牙等服务项目，让居民在家门口就能享受到更便捷的医疗服务。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李亚娟 李元榕)