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“一元爱心晚餐”，让老人暖胃又暖心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.26 09:13

　　近日18时，家住西工区九都路6号院的张梦月老人，来到西工区凯旋东路街道综合养老服务中心，往投币箱里丢进一元，工作人员为她打了一个馒头、一份炒菜、一碗粥。这是该养老服务中心推出的“一元爱心晚餐”。

　　在西工区凯旋东路街道，像张梦月这样来享受“一元爱心晚餐”服务的老人，现在每天有30余名。

　　“考虑到暑期天气炎热，辖区部分独居老人不方便做饭，我们从7月6日起推出了‘一元爱心晚餐’，一顿晚餐只收一元，每个月的晚餐收费积累起来，用于关爱辖区困难老人。”凯旋东路街道综合养老服务中心运营方德家养老服务经理毛艳利说，刚开始，晚上来用餐的老人并不多，随着活动的持续进行，人数逐渐增加。今年7月，该养老服务中心累计收到496元爱心晚餐餐费，中心负责人用这笔钱买了大米、面粉和食用油，在洛浦路社区工作人员的陪同下，慰问了辖区5户困难老人。

　　张梦月今年88岁，她每天17时30分从家出发，步行来到位于九都路与洛浦西路交叉口东北角的凯旋东路街道综合养老服务中心，在这里吃完晚餐，再步行回家。

　　“这里的饭菜很实惠，工作人员服务态度好，环境也舒适，我很喜欢来这里吃饭。”张梦月老人说，她还办理了午餐卡，打算等天气凉快了来这里吃午餐。

　　凯旋东路街道综合养老服务中心于2022年10月投用，共5层，使用面积5700平方米，有140张床位，现已入住40多名老人。该中心设有书画室、棋牌室、康复理疗室、台球乒乓球室、助浴室等，能满足老人的不同需求。

　　“我们是医养结合的综合养老服务中心，有一名医生和一名护士，临近市中医院，医疗配套资源丰富。”毛艳利说，该中心除了对入住老人提供24小时生活起居照料，还对其他老人提供午餐和晚餐服务，以及助浴、陪同就医、陪同办事、上门护理等服务。

　　为避免浪费，该中心提供的“一元爱心晚餐”会根据天气情况进行调整，下雨天会少做一些，卖完为止。“从成本上考虑，‘一元爱心晚餐’是贴钱运营的，但我们希望能一直坚持下去，让老人暖胃又暖心。”毛艳利说。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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