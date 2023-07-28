那时候的爱情为什么就能那样简单

七夕节，银发族的爱情故事令人感叹：那时候的爱情，为什么就能那样简单？

年轻时没相伴逛过街，没去过电影院，他们却用55年时光来证明“爱情就是陪伴”；结婚时没有彩礼，也没有嫁妆，做了两身新衣服，他们如今牵手半个多世纪；把老伴的病情瞒了16年，甘当摩托车后座“小跟班”，他们相伴游遍大江南北……七夕节，银发族的爱情故事令人感叹：那时候的爱情，为什么就能那样简单？

“从前车马很慢，书信很远，一生只够爱一个人。”回望过去，爱情简单而纯粹，一牵手就是一辈子。那时候，没有微信，没有抖音，没有网络和手机，年轻男女只能书信传情或者见面，来表达彼此的情感，让爱情更显真挚、美好。那时候，社会比较封闭，人们的生活圈子比较小，大多数人找的是自己圈子里的对象，没有风花雪月的邂逅，没有一眼惊艳的瞬间，感情的产生和发展平淡而动人。那时候，人们的生活节奏缓慢而有序，他们有更多的时间去欣赏生活中的美好，慢慢地培养出一段绵长动人的爱情，就像《父母爱情》中的安杰和江德福，紧握着彼此的手，在岁月文火慢炖中，变成了彼此最喜欢的样子。

时代的车轮滚滚向前，新一代的爱情越来越多元而自由。网络普及，让人能通过社交媒体、约会网站等平台来寻找爱情，给人们提供了更多的选择和更广阔的空间。但也有人在面临社会和婚姻的压力时，越来越注重物质财富和社会地位，选择了更为实际的婚姻和生活方式，爱情或许不再像过去那样简单纯粹。当然，一代人有一代人的爱情，无论是老一辈还是新一代，都有自己的恋爱方式，并不是说谁的方式更好，或是更正确，而是要遵从自己的内心，勇敢去追求属于自己的爱情。

有人说，隔着人山人海，能看到你走近你，真的很幸运。尽管现在时代变了，我们仍可找回“那时候的爱情”。不妨少些浮躁，放慢脚步，将注意力转向生活中最重要的事情，转向家人、朋友，珍惜当下的每一分钟，在细水长流中相濡以沫，这样才能创造出真正的长久之爱。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)