日前，在栾川县庙子镇高崖头村，13亩多稻田长势喜人，稻田下不少螃蟹自由穿梭，村民陈须等人正忙着查看稻田里螃蟹的生长状况。

稻田中的螃蟹已有手掌般大小

日前，在栾川县庙子镇高崖头村，13亩多稻田长势喜人，稻田下不少螃蟹自由穿梭，村民陈须等人正忙着查看稻田里螃蟹的生长状况。

今年5月底，高崖头村在镇政府的支持下，以全面推进乡村振兴为出发点，以村集体经济和群众“双增收”为落脚点，创新开发出“稻田+螃蟹”的养殖基地，投入了150余公斤蟹苗。经过两个多月的科学管理，目前，水稻茁壮成长已齐腰，蟹苗也已长到成人手掌般大小。待到10月丰收时，这批稻田蟹预计产量在750公斤以上，经济效益可观。

养殖基地工作人员晋金武表示，螃蟹可以吃掉稻田里的浮游生物、害虫，控制水稻病害，而它们的排泄物又能为秧苗提供生长养分。“不施化肥、不洒农药，这样就形成了‘稻中有蟹，蟹中有稻’的生态有机循环。”他说。

“稻蟹共作”的模式在全国很多地方都有成功经验，但在洛阳还不多见。在稻田帮忙的村民王小须说，栾川在三四十年前种植过水稻，因此开辟稻田并不难，村中许多老人都有丰富的水稻种植经验，水稻生长遇到问题时，可以随时向他们请教。

种稻子有人教，但养螃蟹让晋金武等人犯了难。虽想实现一地多用，但技术问题不解决也是瞎忙活。为了提升稻田蟹养殖技术，他们不光向我市相关专家咨询请教，还到有丰富稻田蟹养殖经验的南阳、济南等地参观学习，积累经验。

“稻田+螃蟹”一地两用还不够，有着教育资源优势的高崖头村创新发展出了一地三用新模式。“由于村附近学校多，我们还将稻田蟹养殖基地打造成研学基地。”高崖头村党支部书记李广存说。

高崖头村面积不大，但村里汇集了庙子镇第二中心幼儿园、庙子镇第二中心小学、庙子镇第一初级中学、栾川县实验高中等学校，并临近栾川县城关中学、栾川县实验中学等学校，高崖头村的稻田蟹养殖基地成了这些学校学生的“第二课堂”。

13亩多稻田共划分为5块，分别被6所学校当作研学基地。今年5月底插秧苗时，除了幼儿园小朋友，其余学校均组织学生化身为“农夫”下地劳作。“现在所有的水稻，都是当时学生们种植的。”晋金武说。

李广存说，课余时间，学校经常组织学生们到稻田观看水稻生长情况，并进行除草等劳作，这让孩子们学到了不少水稻种植的知识。

“‘稻田+螃蟹+研学’的模式，预计每年帮助村集体经济增收15万元以上。”李广存说，今年秋季，高崖头村不仅能收获肥美的螃蟹和沉甸甸的稻谷，也能让学生们收获捕蟹、收稻子的乐趣。等到稻田收割、螃蟹捕捞完毕，高崖头村就会种植越冬蔬菜等，如此一来，既不会造成田地浪费，也方便学生们一年四季进行研学。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠/文 通讯员 杨强伟/图）