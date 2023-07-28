洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

后续报道：关林商贸城“拖车收费”已停止
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.26 09:13

　　24日，本网刊登《让物业公司拖离“违停”车辆并收费，关林商管办此举遭群众质疑》一文，报道了关林商贸城“拖车收费”引发群众不解一事，读者和网友纷纷关注。

　　25日，关林商贸城事务中心(关林商管办)相关负责人表示，“拖车收费”已被叫停，并向市民致歉，承诺尽快采取一系列整改措施，方便市民停车，营造良好市场环境。

　　有网友称，不能以违法行为制止违法行为

　　24日，众多网友给“洛阳发布”微信公众号后台留言，表示支持关林商贸城对车辆乱停乱放进行治理，但对关林商贸城事务中心和洛阳辉康物业管理有限公司的做法存疑。

　　有网友问：“物业公司有执法权吗？”有网友表示：“治理过程应合法，不能以违法行为制止违法行为。”也有网友说：“物业公司没有执法权，拖车属于强制措施，物业公司无权做出这种处罚。如果违停车辆占用消防通道，应通知消防部门来处理。”还有网友说：“乱停乱放屡禁不止，客观上也说明停车位太少或设置不合理，满足不了群众需求；治理车辆乱停乱放，要依法行政，出示收费许可证、执法证。”

　　与此同时，不少网友建议，关林商贸城的管理部门应划出足够区域用于电动车停放，在禁停区域设置醒目的提示牌。

　　关林商贸城“拖车收费”已停止

　　关林商贸城是一个大型综合批发市场，由于早期规划不足，目前部分区域存在设施陈旧、交通拥堵、分布散乱等问题，是消防安全隐患治理重点区域。

　　关林商贸城事务中心相关负责人在接受记者采访时坦言，他们长期对市场周边的占道经营、车辆乱停乱放等行为进行综合治理，但仍有商户和市民随意停放车辆。同时，需要治理的区域较大，人员力量捉襟见肘。为了规范停车秩序，他们在关林商贸城内的消防通道、龙门大道公交站旁等区域放置有多个禁止停放提示牌，但作用并不明显。为消除车辆乱停乱放对交通产生的影响，他们将违停车辆交于洛阳辉康物业管理有限公司代为拖离、看管，由该公司收取拖车看管所产生的费用。

　　“我们及物业公司确实没有执法权。”该负责人表示，目前已叫停洛阳辉康物业管理有限公司拖车、收费的不妥做法。

　　25日下午，记者再次走访关林商贸城发现，涉事停车场收费人员已撤离，未见有关人员拖车现象。

　　多措并举 力争解决停车难、停车乱等问题

　　该负责人表示，关林商贸城事务中心将会同有关部门，根据市场周边具体情况，科学规划电动车停车区域，增加停车位，方便市民停车。同时，他们将联合城管部门开展电动车乱停乱放专项治理，统一规范禁停禁放标识标牌，加强对乱停乱放行为的劝导，并加强队伍建设，提升服务水平，多措并举力争解决停车难、停车乱等问题。

　　该负责人说，关林市场周边人流量、车流量较大，不文明、不规范停车行为也较多。“良好交通秩序和购物环境需要人人参与、共同维护。”他呼吁关林商贸城的商户和广大市民，要自觉将车辆停放在规定区域，不占用消防通道、应急通道、人行道、盲道等，携手营造安全、有序、舒心的市场环境。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 申利超)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    手劲越大，人越长寿吗
    手劲越大，人越长寿吗
    手劲越大，人越长寿吗
        近日，网上有一种说法称，手劲越大人越长寿，心肺功能也越好，这是真的吗？
  • ·左臂麻木无力，跟“神经病”有啥关系
  • ·总觉得口干不都是干燥综合征
  • ·声音嘶哑吞咽难 老先生患了罕见病
    		•
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
        正值省十四运会举办期间，我市健身热潮不断。8月15日是首个“全国生态日”，夏秋交替之际，适宜活动、赏景。...
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    		•
    		 
    新闻排行
  • 提醒！洛阳交警发布临时交通管制通告
  • @洛阳人：征求意见！56路、58路公交站...
  • 龙门实验室理事会第三次会议召开 江凌...
  • 记者实地探访洛盐公司：目前食盐储备...
  • 赛事半程已夺4金！洛阳网球小将创佳绩
  • 洛阳召开软弱涣散村党组织整顿工作推进会
  • 稻田养蟹 栾川就有
  • 省运会举重比赛落幕 洛阳队跻身金牌榜首
  • 洛阳市商务局出台24条举措 推动消费市...
  • 洛五高新校区环境优美 教学、生活设施...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    秋荷

    五彩缤纷鸡冠洞

    初秋之花 绚丽多姿

    隋唐园随拍
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605