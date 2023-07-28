后续报道：关林商贸城“拖车收费”已停止

25日，关林商贸城事务中心(关林商管办)相关负责人表示，“拖车收费”已被叫停，并向市民致歉，承诺尽快采取一系列整改措施，方便市民停车，营造良好市场环境。

24日，本网刊登《让物业公司拖离“违停”车辆并收费，关林商管办此举遭群众质疑》一文，报道了关林商贸城“拖车收费”引发群众不解一事，读者和网友纷纷关注。

25日，关林商贸城事务中心(关林商管办)相关负责人表示，“拖车收费”已被叫停，并向市民致歉，承诺尽快采取一系列整改措施，方便市民停车，营造良好市场环境。

有网友称，不能以违法行为制止违法行为

24日，众多网友给“洛阳发布”微信公众号后台留言，表示支持关林商贸城对车辆乱停乱放进行治理，但对关林商贸城事务中心和洛阳辉康物业管理有限公司的做法存疑。

有网友问：“物业公司有执法权吗？”有网友表示：“治理过程应合法，不能以违法行为制止违法行为。”也有网友说：“物业公司没有执法权，拖车属于强制措施，物业公司无权做出这种处罚。如果违停车辆占用消防通道，应通知消防部门来处理。”还有网友说：“乱停乱放屡禁不止，客观上也说明停车位太少或设置不合理，满足不了群众需求；治理车辆乱停乱放，要依法行政，出示收费许可证、执法证。”

与此同时，不少网友建议，关林商贸城的管理部门应划出足够区域用于电动车停放，在禁停区域设置醒目的提示牌。

关林商贸城“拖车收费”已停止

关林商贸城是一个大型综合批发市场，由于早期规划不足，目前部分区域存在设施陈旧、交通拥堵、分布散乱等问题，是消防安全隐患治理重点区域。

关林商贸城事务中心相关负责人在接受记者采访时坦言，他们长期对市场周边的占道经营、车辆乱停乱放等行为进行综合治理，但仍有商户和市民随意停放车辆。同时，需要治理的区域较大，人员力量捉襟见肘。为了规范停车秩序，他们在关林商贸城内的消防通道、龙门大道公交站旁等区域放置有多个禁止停放提示牌，但作用并不明显。为消除车辆乱停乱放对交通产生的影响，他们将违停车辆交于洛阳辉康物业管理有限公司代为拖离、看管，由该公司收取拖车看管所产生的费用。

“我们及物业公司确实没有执法权。”该负责人表示，目前已叫停洛阳辉康物业管理有限公司拖车、收费的不妥做法。

25日下午，记者再次走访关林商贸城发现，涉事停车场收费人员已撤离，未见有关人员拖车现象。

多措并举 力争解决停车难、停车乱等问题

该负责人表示，关林商贸城事务中心将会同有关部门，根据市场周边具体情况，科学规划电动车停车区域，增加停车位，方便市民停车。同时，他们将联合城管部门开展电动车乱停乱放专项治理，统一规范禁停禁放标识标牌，加强对乱停乱放行为的劝导，并加强队伍建设，提升服务水平，多措并举力争解决停车难、停车乱等问题。

该负责人说，关林市场周边人流量、车流量较大，不文明、不规范停车行为也较多。“良好交通秩序和购物环境需要人人参与、共同维护。”他呼吁关林商贸城的商户和广大市民，要自觉将车辆停放在规定区域，不占用消防通道、应急通道、人行道、盲道等，携手营造安全、有序、舒心的市场环境。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 申利超)