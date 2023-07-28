“景区内有各种导览指示牌、禁止翻越等文明旅游提示牌，还有志愿者的热情服务，感觉很舒心。”近日，河北游客李坤在游览龙门石窟景区时说。

“景区内有各种导览指示牌、禁止翻越等文明旅游提示牌，还有志愿者的热情服务，感觉很舒心。”近日，河北游客李坤在游览龙门石窟景区时说。

随着暑期旅游市场升温，不少景区游客接待量持续上升。记者近日走访我市一些景区发现，一些热门景区虽然游客众多，但是公共秩序井然。广大游客积极践行文明旅游风尚，用实际行动营造文明和谐的旅游环境。

宣传文明旅游、解答游客咨询、提供便民服务……在龙门石窟、隋唐洛阳城国家遗址公园等景区，志愿者们活跃在各个角落，引导游客文明旅游。不少景区在园区内设置了文明行为提示标语，并安排工作人员进行文明行为引导，为游客创造文明和谐的游览环境。

“让文明旅游成为文旅行业从业者和游客的行为准则，才能共同营造良好氛围，推动文明旅游蔚然成风。”市文广旅局相关负责人表示，今年暑期，市文旅部门加大文明旅游宣传力度，引导市民增强文明旅游意识，遵守文明行为规范，积极做文明旅游的践行者。同时，全市各大景区、星级饭店也纷纷推出形式多样的文明旅游宣传和服务活动，大力倡导文明旅游。

该负责人表示，我市今后将持续开展文明旅游宣传活动，号召广大市民、游客和旅游行业从业者行动起来，提升文明素养，倡导文明旅游，向中外游客展示洛阳良好旅游形象。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 实习生 陈闻笛 通讯员 李国强)