传统文化走进社区 提升居民文明素养

24日，市委政研室邀请洛阳理工学院专家走进洛龙区学府街道大学城社区，为居民讲授洛阳传统历史文化，提升居民传统文化素养。 24日，市委政研室邀请洛阳理工学院专家走进洛龙区学府街道大学城社区，为居民讲授洛阳传统历史文化，提升居民传统文化素养。 今年以来，市委政研室以深化“五优”文明服务为引领，积极举办并广泛参与专家讲座、知识竞赛、文明宣讲、主题演讲等活动，常态化开展文明乘梯、垃圾分类等文明劝导活动，定期开展卫生急救、节能减排、防骗反诈等知识普及活动，彰显了新时代文明单位的风采，以有效举措推动市民文明素养提升。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 吴静 摄）