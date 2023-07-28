洛阳53名大学新生获省级资助

昨日，我市为获2023年“河南希望工程圆梦行动”资助的大学新生发放助学金。 昨日，我市为获2023年“河南希望工程圆梦行动”资助的大学新生发放助学金。 今年6月至9月，团省委、省青少年发展基金会开展2023年“河南希望工程圆梦行动”，在全省筛选符合条件的大学新生，为每人发放4000元助学金。自活动开展以来，团市委积极响应，同步开展“圆梦新时代 奋进新征程——2023年洛阳希望工程圆梦行动”，组织各级团组织进行筹资募捐。截至目前，全市共有11万人次参与网络募捐，共筹资80余万元，并争取上级资金100万元，可资助困难学生1000余人。经过层层筛选，我市共有53名学生获省级资助。 活动现场，团市委等单位对我市2023年希望工程爱心企业、先进集体和先进单位进行表彰授牌。全市共有23家单位获相关荣誉。 副市长王国辉参加活动。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 耿若源)