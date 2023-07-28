昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于防汛救灾和灾后恢复重建工作的重要指示精神，以及省委、省纪委、市委有关会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于防汛救灾和灾后恢复重建工作的重要指示精神，以及省委、省纪委、市委有关会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。 昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于防汛救灾和灾后恢复重建工作的重要指示精神，以及省委、省纪委、市委有关会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。 会议强调，全市纪检监察机关要把防汛救灾纳入政治监督重要内容，下沉一线靠前监督，督促有关部门认真落实防汛救灾各项任务，严肃纠治形式主义、官僚主义等问题，全力保障人民群众生命财产安全。要认真贯彻落实省委书记楼阳生来洛调研指示要求，胸怀大局、服务全局，充分发挥城市提质、产业发展等专项监督工作专班作用，有力有效推动全市经济社会高质量发展。要一以贯之落实市委“三个统一”要求和“四敢”意见，持续整治城市提质、产业发展过程中不担当不作为等问题，不断健全激励保护干部担当作为机制，为推动全市改革发展、重振洛阳辉煌提供坚强保障。 会议研究审议了关于开展村级组织负责人“一肩挑”调研情况的汇报，以及省纪委监委教育整顿第三督导组反馈问题整改方案等内容。会议强调，要加强对村级组织“一肩挑”人员的管理监督，持续深化乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，推动村级党组织全面进步全面过硬。要持续完善基层监督体系，促进基层纪检监察组织和村务监督委员会有效衔接，不断夯实基层基础工作。要把纪检监察队伍教育整顿和主题教育结合融合，以扎实有力的措施全面整改督导组反馈问题，着力打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。 会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)