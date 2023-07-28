洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市纪委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.26 09:14

　　昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于防汛救灾和灾后恢复重建工作的重要指示精神，以及省委、省纪委、市委有关会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

　　会议强调，全市纪检监察机关要把防汛救灾纳入政治监督重要内容，下沉一线靠前监督，督促有关部门认真落实防汛救灾各项任务，严肃纠治形式主义、官僚主义等问题，全力保障人民群众生命财产安全。要认真贯彻落实省委书记楼阳生来洛调研指示要求，胸怀大局、服务全局，充分发挥城市提质、产业发展等专项监督工作专班作用，有力有效推动全市经济社会高质量发展。要一以贯之落实市委“三个统一”要求和“四敢”意见，持续整治城市提质、产业发展过程中不担当不作为等问题，不断健全激励保护干部担当作为机制，为推动全市改革发展、重振洛阳辉煌提供坚强保障。

　　会议研究审议了关于开展村级组织负责人“一肩挑”调研情况的汇报，以及省纪委监委教育整顿第三督导组反馈问题整改方案等内容。会议强调，要加强对村级组织“一肩挑”人员的管理监督，持续深化乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，推动村级党组织全面进步全面过硬。要持续完善基层监督体系，促进基层纪检监察组织和村务监督委员会有效衔接，不断夯实基层基础工作。要把纪检监察队伍教育整顿和主题教育结合融合，以扎实有力的措施全面整改督导组反馈问题，着力打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

　　会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    手劲越大，人越长寿吗
    手劲越大，人越长寿吗
    手劲越大，人越长寿吗
        近日，网上有一种说法称，手劲越大人越长寿，心肺功能也越好，这是真的吗？
  • ·左臂麻木无力，跟“神经病”有啥关系
  • ·总觉得口干不都是干燥综合征
  • ·声音嘶哑吞咽难 老先生患了罕见病
    		•
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
        正值省十四运会举办期间，我市健身热潮不断。8月15日是首个“全国生态日”，夏秋交替之际，适宜活动、赏景。...
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    		•
    		 
    新闻排行
  • 提醒！洛阳交警发布临时交通管制通告
  • @洛阳人：征求意见！56路、58路公交站...
  • 龙门实验室理事会第三次会议召开 江凌...
  • 记者实地探访洛盐公司：目前食盐储备...
  • 赛事半程已夺4金！洛阳网球小将创佳绩
  • 洛阳召开软弱涣散村党组织整顿工作推进会
  • 稻田养蟹 栾川就有
  • 省运会举重比赛落幕 洛阳队跻身金牌榜首
  • 洛阳市商务局出台24条举措 推动消费市...
  • 洛五高新校区环境优美 教学、生活设施...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    秋荷

    五彩缤纷鸡冠洞

    初秋之花 绚丽多姿

    隋唐园随拍
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605