洛五高新校区环境优美 教学、生活设施完备

近日，在洛阳市第五高级中学(简称洛五高)新校区，校门口的规划路旁，几名工人正用拱形骨架加固边坡；校园室外羽毛球场上，环卫车正清扫地面；校园餐厅内，工人正安装桌椅、清理台面……

洛五高新校区

近日，在洛阳市第五高级中学(简称洛五高)新校区，校门口的规划路旁，几名工人正用拱形骨架加固边坡；校园室外羽毛球场上，环卫车正清扫地面；校园餐厅内，工人正安装桌椅、清理台面……

“目前正在进行最后的查缺补漏工作，以保证师生们顺利搬入。”市住建局驻场专班负责人说。

洛五高新校区位于老城区葛家岭片区，东、南、北至规划路，西至龙光路。总规划用地163亩，是老校区的近4倍，办学规模为60个班级3000名寄宿生。

教室(资料图片)

俯瞰校园，砖红色的建筑群在绿树蓝天的映衬下非常亮眼。该负责人介绍，洛五高新校区西侧是翠云峰森林公园，校园整体地势北高南低，最大高差近20米。在建设中遵循中国传统书院规制，采取随坡就势理念，在校园中轴线设“书山轴”，主要借助三级台阶和一处缓坡处理高差，“书山轴”两侧分多层台地错落布局建筑。“整体打造一所错落有致、起承转合、充满诗情画意的阶梯式景观校园、现代书院式高中。”该负责人说。

走进校门，“书山轴”西侧的3栋“C”字形教学楼，由南向北分别是高一、高二、高三教学楼，各年级教学楼通过连廊互通，既各自独立又相互统一。楼内每间教室都配有智能班牌、可升降桌椅、冷暖空调、护眼照明灯、智能化教学设备等。教学楼北侧是餐厅、男生宿舍等。学生宿舍为6人间，均配有空调、洗澡间、卫生间。“书山轴”东侧由南向北分布着艺术楼、实验楼、体育馆、教师宿舍、女生宿舍等。

校园阶梯(资料图片)

“新校区非常有诗意、书香味浓厚，孩子们的学习、住宿条件也都很好，希望孩子们在这么美好的校园环境中珍惜宝贵时光，静心学习。”一名高一新生家长说。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 王光陆 高江鹏 文/图）