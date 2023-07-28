洛阳市商务局出台24条举措 推动消费市场加快复苏 促进开放型经济稳定发展

记者近日从市商务局获悉，该局出台24条具体举措，下半年全市商务工作将以产业发展为统领，强力推动消费市场加快复苏、招商引资提质增效、开放型经济稳定发展等重点工作，推动商务经济高质量发展。

大张物流园常温配送中心(资料图片)

记者近日从市商务局获悉，该局出台24条具体举措，下半年全市商务工作将以产业发展为统领，强力推动消费市场加快复苏、招商引资提质增效、开放型经济稳定发展等重点工作，推动商务经济高质量发展。

办好促消费活动 扶持平台经济发展

●促消费

我市将紧扣河洛文化旅游节、国庆节等消费旺季，以青年时尚消费节为牵引，围绕大宗消费、服务消费、线上消费等办好100场以上促消费活动。

加快建设西工小街民初印象风貌街区、上海市场电竞和角色扮演打卡街区。

开展一刻钟便民生活圈试点建设工作，力争年内城市区完成10个试点生活圈建设。

●平台经济

在发展平台经济方面，我市启动编制《洛阳市平台经济发展三年行动计划(2023—2025)》，将制定出台《洛阳市扶持平台经济发展政策举措(试行)》，着力激活平台经济新业态，培育新的经济增长点。

加快推动首店首发经济支持政策出台，确保全年新落地品牌首店20个以上。

提升优质商业载体服务水平，力争年内新获批1个省级示范智慧商圈、2个省级品牌消费集聚区。

另外，我市将紧盯重点项目，积极推动上海市场、龙祥商业街、新安紫霞街、孟津里仁特色商业街升级改造，打造新消费场景；加快厚疆农产品冷链物流仓储和农产品周转集散配送中心项目、大张物流园改扩建项目及惠农云供销城区总集采集配仓储分拣中心项目等生活必需品流通保供体系项目建设，进一步完善流通保供体系。