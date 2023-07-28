东超云驰信息科技公司：可交互空中成像技术 点亮智慧新生活

“请点击下方浮空按键……”昨日，在位于瀍河区联东U谷·瀍河绿色科技产业社区的东超云驰信息科技公司内，工作人员正在展示非接触式自助机。
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作为一家科技型企业，该企业自主研发的可交互空中成像技术打破国际垄断，填补国内空白，相关集成产品广泛应用于智慧医疗、智慧车载、智慧家居等领域，用数字化技术点亮智慧新生活。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 邓佳英 张梦洁 摄）
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