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把问题找准把建议提实 充分发挥案件评查推动司法公正作用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.26 09:15

　　昨日，市人大常委会主任李保国主持召开法检“两院”涉企案件评议座谈会，听取案件评议专家有关情况汇报，对评议工作发现的司法突出问题进行分析研判，对下一步工作提出明确要求。

　　近期，市人大常委会多次组织召开会议，对法检“两院”涉企案件评议工作进行研究。为确保评议过程公平、公正、公开，市人大常委会组织成立案件评议领导小组和评议专家组，采取专家阅评、小组初评、多组互评、大组总评等方式，对通过随机抽取与重点选取相结合方式选出的今年以来50起涉企案件进行了评议。

　　李保国指出，要认真落实市委关于司法监督工作要求，深度研究司法案件评议工作，科学有效制定评议方法程序，完善案件选取、专家构成、评议方式等规则办法，确保评议工作科学、精准、有序开展。要找准司法领域突出问题，聚焦市委指示要求和人民群众期盼，围绕立案、审判、执行、监督等工作环节，把存在的突出问题找准确、找到位，确保“一针见血”、经得起检验。要提实司法工作建议，坚持问题导向，强化“有解”思维，逐条逐项提出可行性强的意见建议，以务实有效的举措推动法检“两院”改进工作、提升能力，真正实现司法为民、公正司法。要持续提升司法监督实效，坚持正确监督、有效监督、依法监督，创新监督方式，增强监督刚性，持续做好“两官”评议、执行专题询问等工作，推动人大司法监督工作再上新台阶，不断满足人民群众对公平正义的更高需求。

　　市人大常委会副主任徐新、安颖芳参加。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王亮)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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