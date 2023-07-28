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黄色预警！洛阳这9个县区注意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.25 21:12

　　25日，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，8月25日20时至8月26日20时，汝阳县大部、孟津区局部、宜阳县局部、栾川县大部、伊川县局部、偃师区局部、洛宁县大部、嵩县大部、新安县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需注意防范。

　　●镇(乡)地质灾害气象风险预警

　　黄色预警区域：汝阳县、孟津区、宜阳县、栾川县、伊川县、偃师区、洛宁县、嵩县、新安县(9个县区)。

　　1.汝阳县：辖区及各乡镇。

　　2.孟津区：小浪底镇、横水镇、康乐街道。

　　3.宜阳县：三乡镇、樊村镇、董王庄乡、柳泉镇、锦屏镇、韩城镇、城关镇、花果山乡、上观乡、白杨镇、赵保乡、高村镇、张坞镇、莲庄镇、盐镇乡。

　　4.栾川县：辖区及各乡镇。

　　5.伊川县：半坡镇、白沙镇、葛寨镇、吕店镇、江左镇、酒后镇。

　　6.偃师区：府店镇、缑氏镇、大口镇。

　　7.洛宁县：辖区及各乡镇。

　　8.嵩县：辖区及各乡镇。

　　9.新安县：铁门镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、正村镇、北冶镇。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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