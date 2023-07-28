黄色预警！洛阳这9个县区注意

25日，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，8月25日20时至8月26日20时，汝阳县大部、孟津区局部、宜阳县局部、栾川县大部、伊川县局部、偃师区局部、洛宁县大部、嵩县大部、新安县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需注意防范。

25日，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，8月25日20时至8月26日20时，汝阳县大部、孟津区局部、宜阳县局部、栾川县大部、伊川县局部、偃师区局部、洛宁县大部、嵩县大部、新安县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需注意防范。 25日，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，8月25日20时至8月26日20时，汝阳县大部、孟津区局部、宜阳县局部、栾川县大部、伊川县局部、偃师区局部、洛宁县大部、嵩县大部、新安县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需注意防范。 ●镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：汝阳县、孟津区、宜阳县、栾川县、伊川县、偃师区、洛宁县、嵩县、新安县(9个县区)。 1.汝阳县：辖区及各乡镇。 2.孟津区：小浪底镇、横水镇、康乐街道。 3.宜阳县：三乡镇、樊村镇、董王庄乡、柳泉镇、锦屏镇、韩城镇、城关镇、花果山乡、上观乡、白杨镇、赵保乡、高村镇、张坞镇、莲庄镇、盐镇乡。 4.栾川县：辖区及各乡镇。 5.伊川县：半坡镇、白沙镇、葛寨镇、吕店镇、江左镇、酒后镇。 6.偃师区：府店镇、缑氏镇、大口镇。 7.洛宁县：辖区及各乡镇。 8.嵩县：辖区及各乡镇。 9.新安县：铁门镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、正村镇、北冶镇。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）