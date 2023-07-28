洛阳召开软弱涣散村党组织整顿工作推进会

25日，洛阳召开2023年度软弱涣散村党组织整顿工作推进会，重点了解未完成整顿的村工作进展情况，分析研判存在的突出问题，部署下步工作，确保9月底前解决突出问题、年底前全部实现创星。 25日，洛阳召开2023年度软弱涣散村党组织整顿工作推进会，重点了解未完成整顿的村工作进展情况，分析研判存在的突出问题，部署下步工作，确保9月底前解决突出问题、年底前全部实现创星。 参会人员先后到偃师区邙岭镇丁门口村、山化镇关窑村、山化镇蔺窑村和嵩县田湖镇屏凤庄村、德亭镇杨村进行现场观摩，实地了解整顿措施、成效。 会议指出，各级党组织要扛牢政治责任，严格落实“六个一”整顿措施，统筹好各方力量，不折不扣抓实抓细整顿工作。要找准问题根源，紧盯党员群众反映强烈、矛盾集中的突出问题，找准工作突破口、切入点，确保整顿工作有实效、突出问题不反弹。要完善整顿措施，把人选准培育好，以过硬支部推动各项工作落实，针对突出问题逐个提出解决方案，加强支持保障，整合资源力量集中攻坚。要取得扎实成效，在产业兴旺、生态宜居、为民服务上下功夫，推动村集体家底增厚、群众增收，人居环境整治难题得到有效解决，服务水平得到提升。要持续巩固提升，建好用好创建工作机制，推动各项工作逐步提升，为争创五星支部、推进乡村振兴、引领基层治理打下坚实基础。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 崔颖)(图片由通讯员提供)