记者实地探访洛盐公司：目前食盐储备充足 正被有序运送至全市各大商超

25日，记者从洛阳市工信局获悉，目前洛阳食盐储备充足，购销渠道畅通便捷，完全可以满足全市消费者用盐需要。

25日，记者从洛阳市工信局获悉，目前洛阳食盐储备充足，购销渠道畅通便捷，完全可以满足全市消费者用盐需要。

当日下午，记者来到位于洛盐盐业专营有限公司的政府食盐储备库，在各个存放区，只见各类食盐堆放得整整齐齐。随着运输车辆进出，一箱箱食盐正被有序运送至全市各大商超。

洛盐公司是洛阳市区唯一一家具有食盐定点批发资质的国有企业，保障食盐市场供应和质量安全是其首要责任。

针对近期食盐消费波动，洛盐公司总经理张洪波表示，目前全市食盐储备十分充足，且在全市经销的产品以井矿盐、湖盐为主。当前省内外食盐生产企业正在加班加点生产、配送，洛盐公司后续按照食盐储备要求，合理安排采购，在保证储备充足的前提下进行及时调配，确保全市各大商超等渠道食盐充足供应。全市居民如有采购需要，可联系对应地区盐业公司咨询情况。

在此前的历次市场波动中，该企业全力采购调配，快速平息食盐抢购风潮，均很好地保障了食盐市场供应。

作为全市食盐储备行政管理部门，洛阳市工信局也将进一步做好食盐的调度保障和供需对接工作。“我们将继续全力守护好居民的‘盐罐子’，请大家保持理性心态，无需盲目跟风囤货。”洛阳市工信局党组成员、副局长于立涛表示。

洛阳市政府食盐储备各企业联络表：

序号 企业名称 联系电话

1.洛盐盐业专营有限公司 0379-63170431

2.汝阳盐业公司 0379-68216682

3.栾川盐业公司 0379-66709719

4.新安盐业公司 0379-67262029

5.宜阳盐业公司 0379-68882524

6.偃师盐业公司 0379-67713093

7.伊川盐业公司 0379—69353776

8.嵩县盐业公司 0379-66317851

9.洛宁盐业公司 0379-66268591

10.孟津盐业公司 0379-67923019

11.吉利盐业公司 0379-66900528

(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张克治 司马婷 文/图)