@洛阳人：征求意见！56路、58路公交站位拟临时调整

今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，为配合白马寺区域交通堵点治理，结合实际情况减少对乘客乘车的影响，拟将白马寺景区门前56路、58路始发站临时向西调整约300米至白马寺公交停车场站停靠。

今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，为配合白马寺区域交通堵点治理，结合实际情况减少对乘客乘车的影响，拟将白马寺景区门前56路、58路始发站临时向西调整约300米至白马寺公交停车场站停靠，后续将根据道路通行情况再做优化调整。

公示期为2023年8月26日至8月28日，公示期间欢迎社会各界人士提出意见和建议，请于2023年8月28日前将意见和建议反馈至电子邮箱lygjyyc@163.com或公交热线63411661。⑥