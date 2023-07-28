周末暴雨+降温来袭 请注意防范

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，26日至27日受高空低槽、中低层切变线和冷空气的共同影响，我市有一次暴雨天气过程，偏南、偏东部分山区有大暴雨，风力加大，气温较前期明显下降。

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，26日至27日受高空低槽、中低层切变线和冷空气的共同影响，我市有一次暴雨天气过程，偏南、偏东部分山区有大暴雨，风力加大，气温较前期明显下降。 今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，26日至27日受高空低槽、中低层切变线和冷空气的共同影响，我市有一次暴雨天气过程，偏南、偏东部分山区有大暴雨，风力加大，气温较前期明显下降。具体预报如下： 今天夜里：阴天有小到中雨。 26日(周六)：大雨转暴雨，偏南、偏东部分山区有大暴雨，偏东风4级左右，气温21～25℃。 27日(周日)：中雨转阴天，偏东风4级左右，气温19～21℃。 28日(周一)：多云转晴天，气温18～28℃。 29日(周二)：晴天间多云，气温18～29℃。 30日(周三)：晴天到多云，气温19～29℃。 31日(周四)：多云，气温20～29℃。 9月1日(周五)：多云到阴天，气温20～29℃。⑥