周末暴雨+降温来袭 请注意防范

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，26日至27日受高空低槽、中低层切变线和冷空气的共同影响，我市有一次暴雨天气过程，偏南、偏东部分山区有大暴雨，风力加大，气温较前期明显下降。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，26日至27日受高空低槽、中低层切变线和冷空气的共同影响，我市有一次暴雨天气过程，偏南、偏东部分山区有大暴雨，风力加大，气温较前期明显下降。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，26日至27日受高空低槽、中低层切变线和冷空气的共同影响，我市有一次暴雨天气过程，偏南、偏东部分山区有大暴雨，风力加大，气温较前期明显下降。具体预报如下：
今天夜里：阴天有小到中雨。
26日(周六)：大雨转暴雨，偏南、偏东部分山区有大暴雨，偏东风4级左右，气温21～25℃。
27日(周日)：中雨转阴天，偏东风4级左右，气温19～21℃。
28日(周一)：多云转晴天，气温18～28℃。
29日(周二)：晴天间多云，气温18～29℃。
30日(周三)：晴天到多云，气温19～29℃。
31日(周四)：多云，气温20～29℃。
9月1日(周五)：多云到阴天，气温20～29℃。⑥
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