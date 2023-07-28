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提醒！洛阳交警发布临时交通管制通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2023.08.25 18:31

　　今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会闭幕式将于2023年8月28日晚在洛阳市隋唐城遗址公园定鼎门天街举行，8月26日至28日每日18时30分至22时30分，将对定鼎门周边部分道路采取临时性交通管制措施。具体内容如下：

关于河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会闭幕式期间
采取临时交通管制措施的通告

　　河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会闭幕式将于2023年8月28日晚在洛阳市隋唐城遗址公园定鼎门天街举行，8月26日、27日开展全流程演练，为保障活动期间道路交通安全、畅通、有序，确保闭幕式及演练活动安全顺利进行，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第39条规定，决定在闭幕式及演练期间对定鼎门周边部分道路采取临时性交通管制措施。现将有关事项通告如下：

　　一、交通管制时间

　　2023年8月26日至28日，每日18时30分至22时30分。

　　二、交通管制路段

　　古城路地面道路(龙门大道至厚载门街)

　　龙门大道西侧辅道、非机动车道(古城路至乐天路)

　　三、交通管制措施

　　(一)交通管制期间，除持有闭幕式专用通行证的车辆和公交车外，禁止其它一切车辆在管制区域内通行或者滞留。

　　(二)持有专用通行证的车辆要服从现场执勤人员指挥，按照指定区域停放，违者将予以拖离。

　　(三)活动期间，龙门大道西侧辅道由北向南通行的机动车可提前进入主道通行，非机动车可沿主道右侧通行。古城路东西通行车辆可沿宜人路、太康路绕行。

　　(四)凡违反有关规定的，公安机关交通管理部门将依法进行处理。

　　特此通告

　　洛阳市公安局交通警察支队

　　2023年8月25日
[ 责任编辑：唐好优 ]
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