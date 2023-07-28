即日起，定鼎门遗址博物馆暂停开放

今日，“定鼎门遗址博物馆”微信公众号发布消息称，定鼎门遗址博物馆从即日起到8月30日期间暂停开放，南广场停车场同步暂停使用。
今日，“定鼎门遗址博物馆”微信公众号发布消息称，定鼎门遗址博物馆从即日起到8月30日期间暂停开放，南广场停车场同步暂停使用。
今日，“定鼎门遗址博物馆”微信公众号发布消息称，定鼎门遗址博物馆从即日起到8月30日期间暂停开放，南广场停车场同步暂停使用。具体内容如下：
定鼎门遗址博物馆暂停开放公告
2023年8月28日“河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会”闭幕式将于定鼎门举行，为保障活动顺利开展，定鼎门遗址博物馆从即日起到8月30日期间暂停开放，南广场停车场同步暂停使用，8月30日恢复正常。
给您参观带来的不便敬请谅解，望大家相互转告，合理安排出行参观时间，感谢您的理解与支持！
洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心
2023年8月25日
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