周末暴雨、大暴雨 省应急厅发布安全提醒

据河南省气象台预报，受东移西南涡影响，26日至28日，我省有一次强降水过程，黄河以南暴雨、大暴雨。河南省应急管理厅发布安全提醒，请公众和生产经营单位做好强降雨天气防范。

据河南省气象台预报，受东移西南涡影响，26日至28日，我省有一次强降水过程，黄河以南暴雨、大暴雨。河南省应急管理厅发布安全提醒，请公众和生产经营单位做好强降雨天气防范。

密切关注预警预报。据河南省气象台预报，26日全省有中到大雨，中西部和西南部有暴雨，西南部部分县市大暴雨；27日全省有中到大雨，中东部、南部有暴雨，东部部分县市大暴雨，28日上午降水逐渐停止。此轮降水过程持续时间长，并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，请密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警和防汛指挥部发布的应急响应指令，提前做好生产生活安全防范。

防范山洪和地质灾害。豫南和豫西南山洪、地质灾害、中小河流洪水的气象风险较高，涉山涉水景区要提前做好防范应对。公众不要在低洼地、河道逗留。居住在易受山洪、地质灾害威胁、沿河低岸、危旧房、简易房、铁皮房、工棚和低洼地区的人员，按照当地政府的统一安排，主动配合转移。

防范城市内涝。强降雨地区居民尽量减少户外活动，不要在低洼路段、下沉式立交桥或地下空间停留，遇到积水路段尽量绕行。远离路边的电箱、电桩等用电设施，防止因漏电引发危险。生产经营单位要加强排查和监控，中小河流、中小水库、淤地坝、尾矿库、城市地下空间和低洼易涝等高危区域要加强巡查防守和人员避险转移准备工作。

防范交通出行风险。降雨时低能见度、道路积水、路面湿滑导致的交通通行气象风险较高。雨中驾驶车辆应低速缓慢行驶，及时打开雨刮器、警示灯、防雾灯，保持足够的安全距离，变道时多观察，注意易积水路段的涉水交通标线，服从交警部门指挥，不要强行通过积水路段。

防范大风灾害。公众应自觉清理阳台杂物，防止物品坠落。外出时注意远离大树、广告牌、高塔，远离未完工建筑工地、围墙、棚架等搭建物，防止被高空坠物砸伤。生产经营单位应强化对施工现场临时建筑、塔吊等大型机械和施工用电等部位和环节的安全防护，大风强降雨期间禁止高空作业。

防范农田涝渍灾害。我省近期阴雨日数多，出现农田涝渍的风险较高。请关注河南省气象局、河南省农业农村厅发布的秋作物高风险预警，组织好应急排水、晾墒等工作，雨后及时补施速效肥，加强病虫害防治。⑥