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29日，洛阳周公庙博物馆公益研学等您来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.25 17:05
洛阳周公庙博物馆内景

　　暑假临近尾期，最后一波公益活动来了！29日下午，洛阳周公庙博物馆为青少年准备了一场主题为“礼与乐的相遇相融”的公益研学活动，如果您感兴趣就抓紧时间报名吧！

　　“乐者，天地之和也；礼者，天地之序也。”礼乐文化是中华文明的根基与灵魂。西周开国之初，周公制礼作乐，奠定了中国传统文化的基调。一件件风格不同的乐器，共同见证了中华文化生生不息的发展和中外文明交流互鉴的伟大历程。

　　我国的音律有哪些特点？什么是五声调式和八音？他们如何共同构成了中华民族的重要精神符号？这些问题的答案，就在29日的研学活动中。

　　活动时间：29日14时30分

　　活动地点：洛阳周公庙博物馆

　　活动人数：15人(孩子年龄在8岁至15岁之间，以家庭为单位，每个孩子仅限一名家长陪同)

　　报名方式：微信公众号搜索“洛阳周公庙博物馆”，关注公众号，对话框输入：“暑期活动报名”，并发送姓名+性别+年龄+联系方式，至公众号后台，报名成功的前15名观众将免费参与本次活动。

　　如果您有其他问题需要咨询，可拨打电话0379-60176172。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 孙怡萌 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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