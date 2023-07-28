打造百亿产业集群！洛阳中原美谷掘金美妆产业

中原美谷是我市与河南省科学院联合建设的新型科创园区。向上对接省科学院一流创新人才、团队、技术，向下挖掘伏牛山、神农山、大别山中医药资源，这样的发展设定，让中原美谷从一开始就被寄予“科技创新引领产业升级”的厚望。

“啪！啪！啪！”

脸部面向仪器，三道白光闪过。“斑点20%”“皱纹89%”“纹理90%”……仅仅数秒钟后，一组面部肌肤数据在屏幕上一览无余。再经过科研团队几分钟的研讨，一套皮肤提升全套中医药试验方案跃然纸面！

在位于洛阳市瀍河区的河南省科学院(洛阳)科创园(简称“中原美谷”)，这样的研发场景，正在项目6个创新团队中一幕幕上演。

“我们依托洛阳本地乃至全省的中医药资源，开发植物药物有效成分，让中医智慧在美容领域‘大展身手’！”博士毕业于中国中医科学院青蒿素研究中心的常小强，是中原美谷中国成分发现创新中心的骨干成员。7月刚刚加盟入驻的他，从一开始就站在了雄心勃勃研发项目的高起点上。