洛阳发布关于规范食用盐市场价格秩序的提醒告诫书

刚刚，记者从洛阳市市场监管局获悉，该局面向各食盐经营单位发布关于规范食用盐市场价格秩序的提醒告诫书。

刚刚，记者从洛阳市市场监管局获悉，该局面向各食盐经营单位发布关于规范食用盐市场价格秩序的提醒告诫书。 刚刚，记者从洛阳市市场监管局获悉，该局面向各食盐经营单位发布关于规范食用盐市场价格秩序的提醒告诫书。 各食盐经营单位： 受“福岛第一核电站核污水排放入海”消息影响，我市个别地区出现市民抢购食用盐现象，为保障食用盐价格平稳，维护人民群众合法权益，现对我市各食盐经营单位提醒告诫如下： 一、严格遵守《中华人民共和国价格法》《价格违法行为行政处罚规定》及《明码标价和禁止价格欺诈规定》，自觉增强社会责任感，要遵循公平、合法、诚实、信用的定价原则，确保食盐定价合理，自觉维护食盐市场价格秩序。 二、严格落实明码标价规定，切实做到标价内容真实明确、字迹清晰、货签对位、标示醒目。不得在标价之外加价出售商品，不得收取任何未予标明的费用。 三、不得借突发之机，捏造、散布食盐涨价信息，哄抬价格，不得相互串通、操纵市场价格，推动食盐价格过高上涨，扰乱市场价格秩序。 四、不得违背消费者意愿强制捆绑搭售其他商品(服务)或在法律规定以外附带其他不合理条件，变相提高食盐价格或强制收费。 本提醒告诫书发出后，各经营者及相关单位要认真对照上述提醒告诫要求，积极开展自查自纠，进一步规范经营价格行为。市场监管部门将加大市场价格监管力度，紧盯群众投诉举报、舆情反映，严肃查处囤积居奇、捏造散布涨价信息、哄抬物价等价格违法行为。 对经提醒告诫后仍不整改的违法行为，依法从重处理;对情节严重、性质恶劣的典型案例将通过新闻媒体公开曝光。同时也敬告广大市民朋友，当前我市食用盐货源充足，各供应单位也在积极地进行食盐采购及配送，全力做好应急保供工作，请市民理性消费，不要盲目抢购。 欢迎广大群众积极监督，若发现价格违法行为，请及时拨打12315电话举报投诉。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 刘法恒 吴晓潇)