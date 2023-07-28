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记者走访：洛阳各超市食盐供应量增大 部分品类还有促销
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.25 15:30

　　日本于8月24日下午启动福岛核污染水排海，我国部分地区居民出现抢购食用盐现象。记者25日走访洛阳市多家超市发现，食盐销售量增大，供应量充足，部分品类还有促销活动。

　　上午10时，记者来到位于洛阳市西工区王城大道与纱厂路交叉口的忠诚超市，在超市调料销售区，货架上食盐所剩无几。据工作人员介绍，从24日开始，食盐的销量增加，比平时增加了3倍左右，但超市也相应增加了供应量。目前食盐储备充足，消费者完全不用担心。

　　“昨天食盐的销售量出现增加，目前我们装载食盐的货车正在准备卸货，工作人员会抓紧上架。”上午11时许，在位于西工区金谷园路78号的大张长申广场，工作人员一边整理货架，一边介绍。记者在货架前驻足十分钟，先后有十余名顾客前来咨询食盐的供货情况，工作人员表示市民不必扎堆，食盐供应量可保证市民正常需求。

　　12时许，在位于涧西区武汉路与乐业路的易和仓超市，调料销售区多个品类的食盐贴出优惠促销价标识。工作人员表示，这是按照超市平时的售卖周期进行的正常打折活动，并没有“一盐难求”。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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