无需抢盐！ 洛盐公司发布最新提示

今日，“洛阳市洛盐盐业专营有限公司”官微发布《关于保障食盐稳定供应的温馨提示》称，我国对食盐实行定点生产管理，我国食盐来源主要分为三类：井矿盐、湖盐、海盐。当前我国的食盐产品结构占比为井矿盐87%、海盐10%、湖盐3%，井矿盐和湖盐生产均不受日本核污染影响。

今日，“洛阳市洛盐盐业专营有限公司”官微发布《关于保障食盐稳定供应的温馨提示》称，我国对食盐实行定点生产管理，我国食盐来源主要分为三类：井矿盐、湖盐、海盐。当前我国的食盐产品结构占比为井矿盐87%、海盐10%、湖盐3%，井矿盐和湖盐生产均不受日本核污染影响。

中国是世界上最大的盐生产国之一，原盐资源丰富。预计2023年全国食盐产量将达1290万吨，近年来，我国食盐表观需求量维持在1100万吨以上。而海盐在我国的食盐产品结构占比仅为10%，对市场不会造成实质性影响。但盲目抢购食盐，会加剧地区性、暂时性食盐储备紧张，从而进一步引发不必要的恐慌。近期，部分沿海区域市场发生食盐抢购，电商及部分商超渠道有短时缺货现象，省内外食盐生产企业正在加班加点生产、配送。

洛盐公司目前也在积极的进行食盐采购及配送，全力做好应急保供工作，请社会各界理性消费，不要盲目抢购。⑥