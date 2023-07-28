离职后个人如何缴纳住房公积金？官方详细解答

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：本人从原单位离职后，目前没有工作，想要将住房公积金转为灵活就业自己缴纳，应该如何办理？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：本人从原单位离职后，目前没有工作，想要将住房公积金转为灵活就业自己缴纳，应该如何办理？

洛阳市住房公积金管理中心回复：职工与原单位解除劳动关系且有自愿缴存住房公积金意向的，可参照灵活就业人员缴存住房公积金。办理该业务时，申请人的个人住房公积金账户应为封存状态，封存原因为终止劳动关系；申请人需将与原单位解除劳动关系的文件或加盖原单位公章(或财务章)的《洛阳市住房公积金转移申请表》送交办理窗口；单位拒不办理转移或单位不存在的，职工可持本人身份证原件直接向住房公积金中心申请办理转移手续，住房公积金管理中心核实后应予以办理。申请人在中心托管户下管理的，职工可持本人身份证原件直接向住房公积金中心申请办理转移手续，住房公积金管理中心核实后应予以办理。

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