涧西区教体局：天津路小学新学期统筹考虑多校区布局

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：天津路小学新学期各年级校区分布是如何安排的？
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近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：天津路小学新学期各年级校区分布是如何安排的？
涧西区教体局回复：根据集团化办学要求，天津路小学教育集团现包括吉安校区、天津路校区(原天津路校园和二十三中校园)、南山校区三个校区。为保证天津路小学集团化办学有序推进，集团结合实际，统筹考虑多校区布局，经研究，决定新学期二、四、六年级在吉安校区(原东院)就读；三、五年级在天津路校区(原西院)就读；原天津路辖区一年级新生在原二十三中就读，原南山辖区一年级新生在南山校区就读。
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