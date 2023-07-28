这个周末，洛阳市少儿图书馆各分馆活动丰富

暑期临近尾声，阅读活动依然丰富。记者24日从洛阳市少儿图书馆获悉，这个周末(26日、27日)，洛阳市少儿图书馆将依托各分馆开展丰富多彩的活动，丰富少年儿童暑期生活。
暑期临近尾声，阅读活动依然丰富。记者24日从洛阳市少儿图书馆获悉，这个周末(26日、27日)，洛阳市少儿图书馆将依托各分馆开展丰富多彩的活动，丰富少年儿童暑期生活。
暑期临近尾声，阅读活动依然丰富。记者24日从洛阳市少儿图书馆获悉，这个周末(26日、27日)，洛阳市少儿图书馆将依托各分馆开展丰富多彩的活动，丰富少年儿童暑期生活。
畅元大厦馆
●阅读推广讲座：“这才是数学”系列趣味活动
活动时间：8月26日(周六)15时
活动地点：中州西路22号畅元大厦5楼
活动对象：6岁以上儿童
●萤火虫手工坊《纸条编织船》
活动时间：8月27日(周日)上午10时
●萤火虫手工坊《搞怪眼镜》
活动时间：8月27日(周日)15时
活动对象：3-6岁幼儿(亲子)
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